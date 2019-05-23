الأمن يعتقل مقتحم مستوصف سلا بالسلاح الابيض

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، مساء الأربعاء 22 ماي 2019، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل مستوصف صحي.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض طبيبة وممرضة تعملان بالمستوصف الصحي، بحي سعيد حجي بمدينة سلا لسرقة هاتفيهما المحمولين تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المكثفة عن ضبطه متلبسا بحيازة الهاتفين المتحصلين من عملية السرقة، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الفعل الإجرامي.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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