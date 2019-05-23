قتلى وجرحى في حادثة سير ضواحي شفشاون

س.بويعقوبي - هبة بريس

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير مروعة وقعت قبيل آذان مغرب اليوم الخميس ، بدوار “مشات” بجماعة باب برد ضواحي اقليم شفشاون .

مصادر اكدت ان سيارة رباعية الدفع انقلبت بمنحدر خطير قرب مدرسة “دوار مشات” عبر الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان والحسيمة ، مما تسبب في مصرع سائق السيارة على الفور واصابة اثنين من مرافقيه بجروح متفاوتة الخطورة .

وفور اخطارها انتقلت عناصر الدرك الملكي الى عين المكان التي باشرت اجراءاتها المسطرية ،كما تم نقل المصابين على متن اسعاف جماعة باب برد إلى المستعجلات لتلقي الاسعافات الضرورية، فيما اودعت جثة الهالك مستودع اموات مستشفى شفشاون الاقليمي

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