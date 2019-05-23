تـاونات : نجل عون سلطة يطلق النار من بندقية صيد ويصيب شاب

ع محياوي ـ هبة بريس

اقدم نجل عون سلطة ، البالغ من العمر 18 سنة، بدوار القلعة أولاد عبد الكريم بجماعة اوطابوعبان دائرة تيسة اقليم تاونات على اطلاق الرصاص من بندقية صيد على شاب بعد نشوب خلاف بينهما وتطور الخلاف إلى ملاسنات بين الطرفين.

مصادر مقربة أفادت، أن الضحية أصابه الرش على مستوى الوجه، نقل على اثرها على وشك السرعة الى المستشفى الاقليمي بتاونات لتلقي العلاجات الضرورية حيث سلمت له شهادة طبية من قبل طبيب عمومي وصلت مدة العجز فيها 18 يوما قابلة للتمديد.

هذا و فور شيوع الخبر ، هرعت على الفور عناصر الدرك الملكي الى عين المكان بتعليمات من النيابة العامة المختصة للقيام بالمتعين ، فيما الأبحاث لا زالت جارية لتوقيف نجل عون السلطة للاستماع اليهم في محضر قانوني.

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