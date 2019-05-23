الحكومة تتعهد مجددا بحل مشكل “الأساتذة المتعاقدين”

هبة بريس ـ الرباط

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ملتزمة ولها الإرادة القوية من أجل حوار منتج وإيجابي لحل مشكل “الأساتذة المتعاقدين”.

كلام الخلفي جاء خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، وذلك بعد تهديد الأساتذة المتعاقدين بالتصعيد من جديد

وأكد الخلفي أن الحكومة لها إرادة راسخة في الوصول إلى حل لهذا الموضوع عبر الحوار.

وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد نددت في وقت سابق، بالتماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم اصدار اي بلاغ او مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي..

وأكدت التنسيقية أن حضورها لجلسة الحوار المقررة في 23 ماي الجاري رهين بالتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي واصدار مذكرة او بلاغ حول ذلك.

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