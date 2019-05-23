برشيد.. مصرع شخص وإصابة ستة آخرين في حادثة مروعة

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها أن حادثة سير مروعة عرفتها الطريق الوطنية الرابطة بين برشيد وسطات التابعة ترابيا لإقليم برشيد، أمس الاربعاء أسفرت عن مصرع سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير فيما أصيب ستة آخرين في اصطدام هذه الأخيرة بسيارة خفيفة اخرى كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

هذا وفور وقوع الحادث فتحت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة تحقيقا فوريا في الموضوع للوقوف على ملابساته والأسباب الحقيقية وراء هذه الحادثة المروعة، فيما تم نقل الضحايا لتلقي الاسعافات الاولية، في الوقت الذي تم فيه ايداع جثة الهالك مستودع الاموات.

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