الخلفي : الأسر تتحمل 50% من نفقات العلاج

هبة بريس ـ الرباط

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي gلحكومة إن مشروع التغطية الصحية للوالدين يكتسي أهمية بالغة وهو مطروح منذ 2016 ، وسيمكن شرائح واسعة من الموظفين والموظفات من تعزيز قدراتهم الشرائية على اعتبار أن جزء من إمكاناتهم يتجه إلى النفقات الصحية.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه لابد من التأكيد على أن بلادنا تعرف معدل عالي لنفقات الأسر على الصحة، فالمعدل العالمي هو 25 في المائة، وفي المغرب يصل إلى 50 في المائة.

وأوضح الخلفي أنه قبل اعتماد نظام المساعدة الطبية كان هذا الرقم في حدود 75 في المائة، مشيرا أن مشروع التغطية الصحية للوالدين طموح واجتماعي، وستكون له آثار ملموسة على شرائح واسعة من الموظفات والموظفين.

وأبرز الخلفي أن رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة الإسراع بإصدار هذا المرسوم وأن تعبأ الموارد المالية الكافية لذلك.

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