شاب عشريني يضع حدا لحياته شنقا بشفشاون

نُشر بتاريخ :  2019-05-23 - 16:55
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أقدم شاب في العشرينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا بدوار “القلعة” التابع ترابيا لاقليم شفشاون في ظروف وصفت بالغامضة حسب افادة مصادر محلية .

ذات المصادر أفادت أن الهالك عثر عليه معلقا بواسطة حبل على جدع شجرة بجوار منزله الكائن بالمنطقة المذكورة ، مما استدعى حضور السلطات الى عين المكان قبل ان يتم نقل الجثة بواسطة سيارة الاسعاف صوب المستشفى .

ويرجح ان تكون بعض المشاكل العائلية والاجتماعية قد دفعت بالهالك الى وضع حد لحياته شنقا ، وهي الواقعة التي تنضاف لعديد حالات الانتحار التي شهدها الاقليم مؤخرا .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

مراكش .. الأمن يوقف مواطن دنماركي مبحوث عنه دوليا

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش ، في إطار تعزيز آليات التعاون الدولي ف…