شاب عشريني يضع حدا لحياته شنقا بشفشاون

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أقدم شاب في العشرينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا بدوار “القلعة” التابع ترابيا لاقليم شفشاون في ظروف وصفت بالغامضة حسب افادة مصادر محلية .

ذات المصادر أفادت أن الهالك عثر عليه معلقا بواسطة حبل على جدع شجرة بجوار منزله الكائن بالمنطقة المذكورة ، مما استدعى حضور السلطات الى عين المكان قبل ان يتم نقل الجثة بواسطة سيارة الاسعاف صوب المستشفى .

ويرجح ان تكون بعض المشاكل العائلية والاجتماعية قد دفعت بالهالك الى وضع حد لحياته شنقا ، وهي الواقعة التي تنضاف لعديد حالات الانتحار التي شهدها الاقليم مؤخرا .

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