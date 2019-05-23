الكشف عن البرنامج الاعدادي للاسود قبل الكان وتاريخ المباريات الودية

هبة سبور

استعدادا لخوض نهائيات النسخة 32 لكأس إفريقيا للأمم، وفي إطار برنامج تحضيرات المنتخب الوطني الأول، سيخوض الأسود رسميا مباراتين وديتين الاولى امام غامبيا يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 بالملعب الكبير لمراكش على الساعة الخامسة والنصف عصرا.

فيما سيواجه في المباراة الثانية منتخب زامبيا يوم الأحد 16 يونيو 2019 بنفس الملعب على الساعة الخامسة والنصف عصرا.

وسيجري المنتخب الوطني تربصا إعداديا بالمركز الوطني لكرة القدم المعمورة بمدينة سلا انطلاقا من ثاني يونيو المقبل، على أن تنتقل العناصر الوطنية إلى مدينة مراكش صباح يوم كل مباراة والعودة مباشرة إلى مقر إقامتها وتداربيها بسلا.

هذا، وستتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء 18 يونيو المقبل على متن طائرة خاصة انطلاقا من المطار الدولي الرباط سلا، قصد المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للأمم بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليوز 2019.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0