رسميا.. برشلونة يضم “المراهق الهولندي”

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي غرونينغن الهولندي في بيان، الخميس، أن نادي برشلونة الإسباني أكمل إجراءات التعاقد مع نجمه الشاب لودوفيت ريس.

ولم يكشف النادي قيمة صفقة لاعب الوسط الذي يبلغ من العمر 18 عاما، ويحمل الجنسيتين الهولندية والسلوفاكية لكنه يلعب بصفوف منتخب “الطواحين” تحت 19 عاما.

وكانت تقارير صحفية أوضحت في أبريل الماضي، أن العملاق الكتالوني عرض مبلغ 2.5 مليون يورو لضم ريس، مشيرة إلى أن ناديه طلب مبلغا أكبر.

وفي وقت لاحق، قالت صحيفة “دياريو سبورت” أن الطرفين توصلا إلى رفع قيمة الصفقة إلى 8 ملايين يورو.

وخاض ريس 50 مباراة في الدوري الهولندي، ولفت أنظار كشافي برشلونة الذين تابعوه على مدار 12 شهرا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0