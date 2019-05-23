مصدر: تعيين العدوي مكان لفتيت عار من الصحة .. والأخير سيلتحق بمكتبه في القريب

لبنى أبروك - هبة بريس

نفى مصدر مأذون، الأخبار المتداولة حول تعيين الوالي زينب العدوي، مكان عبد الوافي لفتيت بوزارة الداخلية.

وأكد ذات المصدر في حديث مع “هبة بريس”، أن الخبر المذكور عار من الصحة، لافتا أن العملية الجراحية التي أجراها لفتيت تكللت بالنجاح، ويقضي الآن فترة نقاهته بمنزله، حيث يتماثل للشفاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن لفتيت سيلتحق بمكتبه خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا الى أن الوزير يتابع بشكل شخصي جميع التطورات والقضايا التي تشهدها الساحة الوطنية.

هذا ويشار الى أن لفتيت خضع قبل أسابيع لعملية جراحية ناجحة على على مستوى القلب، باحدى مصحات باريس.

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