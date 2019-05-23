إصابات خطيرة بحادث انقلاب حافلة سياحية في ايطاليا

نُشر بتاريخ :  2019-05-23 - 12:42
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

أسفر انقلاب حافلة سياحية قرب مدينة سيانا الإيطالية عن مقتل سيدة روسية وإصابة نحو 40 شخصا آخرين من جنسيات مختلفة.

وقالت السفارة الروسية في إيطاليا إن بين المصابين 19 مواطنا روسيا، 14 منهم غادروا المستشفى فيما لا يزال 5 يتلقون العلاج، وأن الضحية هي سيدة روسية كانت تعمل دليلا سياحيا، وأن هناك مصابين آخرين من أرمينيا، وكازاخستان، وجورجيا، وأوكرانيا.

وأوقفت السلطات الإيطالية سائق الحافلة وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث فيما رجحت النيابة الإيطالية، حسب التحقيقات الأولية، أن يكون الحادث قد وقع بسبب إهمال السائق.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الحادث وقع على الطريق السريع الرابط بين مدينتي سيينا وفلورنسا شمالي إيطاليا، وخلف مقتل مرشدة سياحية روسية وإصابة 31 آخرين، أربعة منهم في حالة خطيرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بريطانيا .. إغلاق شارع وايتهول بلندن ومنع الدخول والخروج من مقر الحكومة

أغلقت الشرطة البريطانية، الخميس، طريق “وايتهول” في وسط العاصمة لندن بعد العثور…