مستشفى ازرو .. فريق طبي وتمريضي ينجح في استبدال كلي لمفصل الكتف اليمنى لسيدة

هبة بريس

تمكن فريق طبي وتمريضي متخصص في طب وجراحة العظــام والمفاصل والإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الاقليمي لإفران – مستشفى 20 غشت ازرو-، مـن استبــدال كلي لمفصل الكتف اليمنى لسيدة تنحدر من مدينة أزرو تبلغ من العمر 72 سنة، حاملة لبطاقة راميد، والتي كانت تعاني منذ سنوات من نخر رأس العضد الأيمن، نتيجة كسر قديم ، مما كان يعيق حياتها اليومية، إذ بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية وفحوصات الأشعة تبين ضرورة إجراء عملية جراحية لتعويضه بمفصل اصطناعي. وقد استغرقت العملية الجراحية حوالي ثلاث ساعات ومرت في ظروف جيدة.

وأفادت نتائج الفحوصات بالأشعة للمريضة أن العملية، كللت بنجاح تام، والمريضة تتمتع حاليا بصحة جيدة. وللإشارة فإن عوامل نجاح هاته العملية تعود الى خبرة الفريق الطبي والتمريضي، إضافة إلى توفر كافة الإمكانيات والأجهزة البيوطبية اللازمة لنجاحها.

هذا ويشار إلى أن القيام بمـثل هـذا النوع مـن الجراحة الدقيقة من المستوى الثالث، كان يتطلب نقل المريض إلى أحد المراكز الاستشفائية الجامعية.

وبهذه المناسبة تتوجه وزارة الصحة بخالص الشكر والتنويه بالفريق الطبي والتمريضي والتقني الذي أشرف على هذه العملية الدقيقة بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإفران “مستشفى 20 غشت بأزرو” ، ومن خلاله الى كل العاملين في قطاع الصحة، وتحثهم على مواصلة المجهودات من أجل النهوض بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية لفائدة ساكنة هذه المنطقة، خاصة وأن كل الظروف والإمكانيات متاحة داخل هذا المستشفى العمومي.

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