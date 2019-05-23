مصطفى حجي: تصريحات الزاكي تشوش على المنتخب المغربي

نُشر بتاريخ :  2019-05-23 - 12:17
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هبة سبور – شفيق عنوري

اعتبر مصطفى حجي، مساعد مدرب المنتخب المغربي، أن التصريحات الأخير لبادو الزاكي، تعتبر تشويشا على “الأسود” الذين يستعدون لخوض كأس الأمم الإفريقية الشهر القادم.

وفضل حجي عدم الرد على تصريحات الزاكي، التي هاجمه فيها، مكتفيا بالقول أنها تشويش على مسار المنتخب المغربي.

وكان الزاكي قد اتهم حجي بالوقوف وراء رحيله عن تدريب المنتخب المغربي، واصفا إياه ب”الأفعى”.

ويدخل المنتخب المغربي غمار كأس الأمم الإفريقية، من بوابة المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا.

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