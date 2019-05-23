بريطانيا .. إغلاق شارع وايتهول بلندن ومنع الدخول والخروج من مقر الحكومة

هبة بريس - وكالات

أغلقت الشرطة البريطانية، الخميس، طريق “وايتهول” في وسط العاصمة لندن بعد العثور على “جسم مشبوه” في محيط مقر الحكومة في دوانينغ ستريت.

وأفادت وكالة “سكاي نيوز” أن الشرطة البريطانية تواصل تمشيط المنطقة للكشف عن طبيعة الجسم المشبوه.

وطكرت صحيفة “تليغراف” بإغلاق طريق وايتهول لدواع أمنية، وقال نائب محرر الشؤون السياسية في الصحيفة: “غير مسموح لأحد بالدخول أو الخروج من مقر الحكومة في داونينغ ستريت”.

وينشتر ضباط متخصصون من شرطة لندن الآن في الموقع.

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