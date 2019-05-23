العثور على كيلوغرام من مخدر الشيرا بحوزة تاجر مخدرات بمراكش‎

نُشر بتاريخ :  2019-05-23 - 12:00
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ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية، صباح هذا اليوم، من إيقاف تاجر للمخدرات ينحدر من شمال المملكة يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد توصلت بمعلومات حول تردد المعني بالأمر على أحد الفنادق الغير المصنفة حيث عملت على فرض حراسة سرية على الفندق المذكور لحين قدوم المشتبه به ومباغتته داخل غرفته.

عمليات التفتيش المنجزة في القضية تحث إشراف النيابة العامة المختصة مكنت من حجز حوالي كيلوغراممن مخدر الشيرا.

تم الاحتفاظ بالمشتبه به رهن تدابير الحراسة النظريةفي أفق تقديمه امام انظار العدالة

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