صبري: استقالة “كولر ” مفاجئة ودوافعها “الصحية” غير حقيقية‎

هبة بريس – الرباط

اعتبر الأستاذ “صبري الحو” الخبير في القانون الدولي و نزاع الصحراء، أن استقالة المبعوث الشخصي للامم المتحدة إلى الصحراء تبقى استقالة غامضة و غير معلومة الدوافع، و أن ربطها بوضعه الصحي، يبقى أمرا بعيدا من الواقعية.

و عزا “صبري” استقالة كولر إلى إمكانية تدخل جهات مناوئة للمغرب، لم يرقها التقدم الذي أحرزه كولر على مستوى اللقاءات السابقة مع أطراف النزاع، و كذا استحضاره لكل الحكم الذاتي و إشادته بواقعية و وسطية الطرح المغربي لحل نزاع الصحراء.

وفيما يلي مقالة “الحو” كما وردت للجريدة.

صبري الحو*

كان هورست كوهلر يحضى باحترام كل اطراف النزاع ؛ المغرب الجزائر والبوليساريو موريتانيا، وبدعم الجميع من أمينه العام انطونيو جوتيريس وكل الدول صاحبة النقض، من امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، والدول اصدقاء الصحراء.

حرص مجلس الأمن على تمكينه من قوة ودعم استثنائي عن طريق ادراج وتضمين دعمه كنقطة ذات اولوية ومكانة هاصة في قراراته ، ونفس الشيء بالنسبة للأمين العام في تقاريره، واعطائه ورقة بيضاء لتقديم احاطات عن الحالة في الصحراء وعن تقدم العملية التفاوضية كل مرة ارتأى وقدر فائدة في ذلك.

كما نجح هورست كوهلر في اعطاء زخم كبير للملف بعد السقوط الكبير الذي تسبب فيه سلفه كريستوفر روس المبعوث الشخصي السابق للأمينين العامين الحالي انطونيو جوتيريس والسابق بان كي مون .

فقد هورست كوهلر تمكن ونجح عقد لقاءات المائدة المستديرة اثنتين الأولى في يناير من السنة الماضية والثانية في مارس من هذه السنة، وكان مقررا عقد ثالثة في الشهر المقبل تجمع كل الأطراف، يكون موضوعها معد في شراكة وتنسيق بينه وبين مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نجح السيد كوهلر في اعطاء نعوت اضافية لطبيعة واولويات الحل المطلوب في نزاع الصحراء: الحل السياسي العادل والتوافقي والواقعي والعملي والوسطي، وتجديد الاشادة بالمبادرة المغربية بالحكم الذاتي، التي حافظت على مكانتها منذ 2007.

إن استقالة هورست كوهلر المفاجئة، ان لم تكن بدواعي صحية صحيحة وخطيرة، فان ذلك يعني أن الجهة المقابلة للمغرب ترفض الخلاصات والاستنتاجات التي توصل اليها هورست كوهلر من خلال اولوية السياسة والواقعية التي يتقاطع معها المقترح المغربي والمشهود له بذلك، والاشارة الى عنصر الحل الوسط الذي يعني بقاء الصحراء تحت سقف السيادة المغربية.

وقد تكون هذه الاستقالة نتيجة للزيارة الأخيرة للبوليساريو والجزائز لألمانيا، وتعبيرهما عن رفضهما لطريقة تدبيره للملف وابراز تقدم المركز المغربي ورفضهما للقرار الأخير لمجلس الأمن 2468، وقد يشهد النزاع تطورات خطيرة تعبر عن عدم صحة دوافع ودواعي الاستقالة.

*محامي بمكناس

خبير في القانون الدولي_الهجرة ونزاع الصحراء

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0