وجدة.. الإعتكاف بالمساجد مقرون بطلب رسمي للبث فيه‎

هبة بريس : أحمد المساعد

تحتل مدينة وجدة الرتبة الأولى في المغرب وأفريقيا، والرتبة الثانية في العالم، بعد مدينة إسطنبول التركية، من حيث عدد المساجد وفقاً لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، من 13 مسجدا سنة 1912 إلى أكثر من 600 مسجدا سنة 2019 حتى سميت بمدينة المساجد.

ومع حلول شهر رمضان من كل سنة وخصوصا في العشر الأواخر تكون سنة الاعتكاف بالمساجد ورغم توفر المدينة على عدد مهم من بيوت الله، إختارت المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لهذه السنة مسجدين فقط.

وحسب الإعلان الذي يتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه ، فقد أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة الشرق أنه يتعين على كل راغب في أداء سنة الاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري، أن يتقدم بطلب مرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية إلى مقر المندوبية الجهوية الكائن بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف، وذلك قبل يوم الجمعة 18 رمضان 1440، الموافق لـ24 ماي 2019، حتى يتسنى لها البث فيه.

وأضافت المندوبية في إعلانها ، أنه حرصا منها على أن تؤدى هذه السنة في جو من الطمأنينة والخشوع، خصصت مسجدين للاعتكاف طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان ، ويتعلق الأمر بـمسجد عمر بن عبد العزيز (للنساء)، ومسجد الأمة (للرجال).

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