الملك يبرق الرئيس الاندونيسي: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس - وكالات

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جوكو ويدودو، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أندونيسيا.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني على تجديد الشعب الإندونيسي ثقته في شخص السيد جوكو ويدودو لمواصلة السير به قدما نحو المزيد من التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بأواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل التي تجمع بين شعبينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا وتوسيع مجالاتها، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين”.

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