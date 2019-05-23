حزب أردوغان “أنفق 13 مليون دولار” على موقع إلكتروني

هبة بريس - وكالات

أدان رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرام إمام أوغلو، الأربعاء، “الأكاذيب” التي ساقها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لإلغاء انتخابه في 31 مارس، متحدثا عن الهدر المالي أثناء تولي حزب أرودغان للبلدية.

ودعا إمام أوغلو ناخبيه إلى مواصلة الحشد للاقتراع الجديد المرتقب في 23 يونيو المقبل، معلنا خلال تجمع في إسطنبول عن إطلاق حملته الجديدة للانتخابات تحت شعار “لا أحد يصدق ادعاءاتهم”.

وأدان “الأكاذيب” و”الأعذار” التي ساقها حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي تحدث عن “تجاوزات واسعة” خلال الاقتراع.

وأدّت الطعون التي تقدم بها حزب أردوغان أمام اللجنة العليا للانتخابات، إلى إلغاء الاقتراع في إسطنبول والدعوة إلى آخر جديد في 23 يونيو المقبل. وأضاف إمام أوغلو: “حين أنظر إلى وجههم، أرى أنهم لا يصدقونها بدورهم”.

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