حملة تمشيطية لدرك سبع عيون إقليم الحاجب تسفر عن إيقاف22 شخصا

نُشر بتاريخ :  2019-05-23 - 00:10
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ع محياوي - هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسبع عيون التابعة للقيادة الجهوية بمكناس، خلال أسبوعين، من إيقاف 22 شخصا في جرائم مختلفة ، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و40 سنة ضمنهم مبحوث عنهم من طرف المركز القضائي بالحاجب، في إطار حملة تمشيطية في الفترة الممتدة ما بين فاتح ومنتصف شهر رمضان الجاري، لتطهير المدينة من الجريمة بشتى أنواعها، وملاحقة المتورطين المنحدرين بالجماعات الترابية المجاورة.

وبحسب مصادر خاصة ل ” هبة بريس “، فقد تم حجز واسترجاع 7 دراجات نارية و5 دراجات هوائية سبق أن سرقت من أصحابها في عمليات وأماكن متفرقة بالمدينة، وحجز أسلحة بيضاء في مختلف الأحجام، وحجز25 كيلوغرامات من المخدرات.

وأضافت مصادرنا، أنه تم إيقاف الموقوفين في التهم المنسوبة إليهم في استهلاك والإتجار في المخدرات والسرقة الموصوفة والضرب والجرح والعنف ضد الأصول، قد تم تقديمهم إلى العدالة بمكناس، قبل قرار العدالة بمتابعة 11 مشتبه فيه رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المدني تولال بمكناس.

وفي نفس السياق، تمكنت عناصر الدرك بسبع عيون من تفكيك عصابة إجرامية عدد أفرادها 5 وأعمارهم تتراوح ما بين 20و38 سنة، في الأسبوع الأول من الشهر المنصرم، متخصصة في سرقة المنازل خصوصا منازل أسر الجالية المغربية المقيمة بالخارج واسترجاع العديد من الأثاث المنزلي لأصحابها تمت سرقتها من أفراد العصابة المذكورة.

هذا وقد استحسنت ساكنة مدينة سبع عيون هذه البادرة الحسنة، التي أدخلت الأمن والطمأنينة في صفوف المواطنين، وعم الإرتياح للأسر المقيمين بالخارج خوفا على منازلهم.

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