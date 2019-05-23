لقجع يزور معسكر الوداد لحثهم على تحقيق الانتصار

هبة بريس - القسم الرياضي

زار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، معسكر فريق الوداد البيضاوي، الذي يجريه استعداداً لمواجهة فريق الترجي التونسي، برسم ذهاب نهائي العصبة الأفريقية المقرر إجراؤه يوم الجمعة المقبل بمركب مولاي عبد الله بالرباط.

و التقى فوزي لقجع، المنتشي حديثا بفوز فريقه نهضة بركان على فريق الزمالك المصري بهدف نظيف برسم ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، (التقى) بلاعبي فريق الوداد البيضاوي والطاقم التقني للفريق وعلى رأسهم المدرب التونسي، فوزي البنزرتي، المقال من تدريب المنتخب التونسي.

وشدد فوزي لقجع خلال هذه الزيارة على دعم الجامعة الملكية لكرة القدم للفريق الأحمر، وحرصها على توفير جميع الظروف المناسبة،ة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال مبارة الذهاب ومن ثم التتويج بالكأس الأفريقية وتشريف الكرة المغربية.

هذا ويشار إلى أن مباراة فريق الوداد البيضاوي والترجبي التونسي تشكل فرصة لكلا الطرفين، حيث يسعى الفريق الأحمر تعويض خسارة اللقب سنة 2011، بينما يطمح الفريق التونسي للفوز باللقب وإنقاذ كبريائه أمام كرة القدم المغربية، بعد خسارة لقب الكأس الممتازة أما فريق مغربي أيضا وهو الرجاء البيضاوي.

ولم يعرف فريق الوداد البيضاوي، الذي أعفي من خوض الدور التمهيدي، بداية هادئة في مشوار الكأس القارية، حيث واجه بميدانه – لحسن الحظ – نادي جاراف دكار السنغالي (2-0)، وتأهل إلى دور المجموعات عقب خسارته في لقاء الإياب (1-3).

وأنهى فريق الوداد دور المجموعات في صدارة مجموعته برصيد عشر نقط جمعها من ثلاث انتصارات وهزيمتين وتعادل واحد، قبل المواجهة المباشرة مع فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان دور ربع النهاية الأقل عناء بالنسبة لأشبال فوزي البنزرتي، بتحقيقهم نتيجة التعادل بميدان فريق حوريا كوناكري، واكتساحه بالرباط بخماسية نظيفة، قبل لقاء ماميلودي صنداونز في المربع الذهبي.

من جانبه، أنهى فريق الترجي الرياضي التونسي مشوار دور المجموعات في ريادة مجموعته برصيد 14 نقطة أمام حوريا كوناكري (10 نقط) قبل تغلبه على فريق نادي شباب قسطنطينة الجزائري في ربع النهاية، بعد فوزه ذهابا وإيابا، وتجاوزه في نصف النهاية نادي مازيمبي (1-0) بميدانه، وتعادله معه إيابا في لومومباشي بدون أهداف.

وسيعتمد مدرب الفريق البيضاوي، خلال هذه المباراة النهائية، على عودة بعض مفاتيح اللعب الأساسية من بينها أوناجم والناهيري والنقاش، كما يستفيد فريق الوداد من النهج التكتيكي لفوزي البنزرتي، الذي يعرف جيدا أسرار وأدق تفاصيل كرة القدم التونسية

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