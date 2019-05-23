تسليم مفاتيح حافلة لفريق الإتحاد الرياضى لتاونات

ع محياوي - هبة بريس

أشرف ” سليمان الحجام ” الكاتب العام لعمالة تاونات ، اليوم الأربعاء، بمقر العمالة، بمناسبة الذكرى الـ 14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على تسليم مفاتيح حافلة النقل الرياضي التي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (البرنامج الأفقي)، لفائدة فريق الإتحاد الرياضى لتاونات، بقيمة مالية إجمالية 830 ألف درهم، في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة والجمعية الرياضية المعنية.

وفي عرض حصيلتها في الفترة ما بين سنتي 2005 و2018 بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة والتي هي في طور الإنجاز على مستوى الإقليم ما مجموعه 1314 مشروعا يستفيد منها ما يناهز 500.000 شخصا، باستثمارات إجمالية قدرت بحوالي 935 مليون درهما، تمثل فيها مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يناهز 640 مليون درهما، بينما تمثل مساهمة باقي الشركاء حوالي 295 مليون درهم.

وفي مجال التعليم الأولي خلال الفترة المذكورة أعلاه والتي بلغت 42 مشروعا يستفيد منها 1889 طفلا سنويا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 12 مليون درهم، تمثل فيها مساهمة المبادرة حوالي 11 مليون درهم، كما تمت برمجة 40 وحدة للتعليم الأولي برسم سنة 2019 بتكلفة إجمالية تفوق 15 مليون درهم ويقدر عدد المستفيدين منها حوالي 2000 طفلا وتنظيم زيارة لقاعة التعليم الأولي بمركز التكوين وإدماج المرأة بجماعة تاونات.

يذكر، أن الحفل حضره نواب ومستشارو الإقليم، ورؤساء المجلس العلمي المحلي بتاونات والمصالح الأمنية والسلطات المحلية المجلس الترابية للجماعات المحلية بالإقليم واللجان المحلية وأعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجمعيات المجتمع الدني الفاعلة في مجال التنمية البشرية

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