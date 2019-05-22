“مغالطات” حول مستوصف حديث التدشين بالبيضاء .. والمديرية توضح

هبة بريس

على إثر “المغالطات” التي تضمنها شريط فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء 21 ماي 2019 تحت عنوان: ” فضيحة: 24 ساعة بعد تدشينه من طرف الملك: احتجاجات أمام المستوصف بسبب غياب التجهيزات”، خرجت المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، ببيان توضيحي نفت من خلالها جميع “الاتهامات” المتداولة.

وفي هذا الصدد، أفادت المديرية، أن تدشين المركز الطبي للقرب سيدي مومن من طرف صاحب الجلالة، نصره الله، يوم الاثنين 20 ماي 2019 والذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ويتوفر على وحدة للمستعجلات، وحدة للأشعة، مختبر، وحدة التوليد، وحدة صحية للرعاية الأولية، وحدة جراحية ووحدة استشفائية تتوفر على 12 سريرا، والذي تم تجهيزه بجميع المعدات الأساسية.

مباشرة بعد تدشينه، يفيد بيان المديرية، استقبلت وحدة المستعجلات مساء الاثنين أربع حالات مستعجلة، تم التكفل بها وأربعة عشر حالة من أجل العلاجات التمريضية، مشيرا الى أن حصيلة يوم الثلاثاء فهي تبلغ 199 حالة فحص طبي بوحدة الرعاية الأولية، حيث استفاد عدد منهم من الأدوية المتوفرة بالوحدة، و34 حالة تم التكفل بها بوحدة المستعجلات، في حين استقبلت وحدة التوليد 20 امرأة حامل للفحص.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المركز الطبي يشتغل وفق التوقيت الإداري بالوظيفة العمومية خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة زوالا، مع العلم أن وحدة التوليد وقسم المستعجلات يعملان بنظام المداومة 24/24ساعة.

ولكل ما سبق، يضيف البيان ذاته، فإن المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات تستنكر وبشدة المغالطات التي تهدف إلى إحباط كل المجهودات التي يبذلها مهنيو الصحة، ليل نهار، لضمان الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنات وللمواطنين بالجهة، كما تجدد دعمها المطلق لجميع مهنيي الصحة. وتؤكد أن خدمة المواطنين وإرضائهم تقع في صلب اهتماماتها، ولذاك ستواصل تطوير خدماتها حتى ترقى إلى مستوى طموحاتهم

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