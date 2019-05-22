انزكان: اعتقال سارق الهواتف النقالة بالخطف، وإحالته للمحاكمة

احمد وزروتي: هبة بريس

أوقفت مصالح منطقة أمن انزكان، أمس الثلاثاء 21 ماي، شخصا يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة بالخطف.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، على خلفية البحث المكثف الذي باشرته مصالح الأمن عقب تسجيل مجموعة من السرقات عن طريق الخطف بعدة أحياء من المدينة، قبل أن تكشف التحريات عن ضلوع المعني بالأمر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة المتحصلة من عمليات السرقات التي نفذها المعني بالأمر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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