سفير السعودية يزور مصطفى الخلفي بمكتبه بالرباط

نُشر بتاريخ :  2019-05-22 - 23:22
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هبة بريس - الرباط

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري الثلاثاء 21 ماي الجاري، بزيارة لمصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية, وذلك في مكتبه بالرباط.

وقد تناول الحديث بينهما العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق الثنائي لما يخدم مصلحة البلدين.

هذا وسبق أن قام سفير المملكة العربية السعودية في قوت سابق بزيارة للمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي.

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