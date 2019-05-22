“الفيفا” يحسم الأمر.. مونديال قطر بـهذا العدد من المنتخبات

هبة بريس ـ رياضة

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجدل المثار حول عدد منتخبات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر، شتاء عام 2022، مؤكداً أن النسخة المونديالية المقبلة ستُلعب بـ32 منتخباً.

وأعلن موقع الاتحاد الدولي للعبة على موقعه الرسمي بالشبكة العنكبوتية، أن البطولة المونديالية، التي تحتضنها الدولة الخليجية، في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، ستقام بـ32 منتخباً، ولن يتم توسيعها مثلما كان يثار في الأشهر الماضية.

ومن المقرر أن يُعلن رئيس الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو، عن القرار رسمياً في مؤتمر صحفي، في الخامس من يونيو المقبل، على هامش فعاليات “كونغرس” الفيفا، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية قد ذكرت الأربعاء، نقلاً عن مصدر مطَّلع في الفيفا، أن الاتحاد الدولي للعبة تخلى عن خطة توسيع المونديال ليشمل بعض الدول المجاورة، نتيجةً للمشاكل السياسية واللوجيستية التي تمر بها المنطقة الخليجية، في إشارة إلى الأزمة الخليجية، المندلعة منذ 5 يونيو 2017.

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