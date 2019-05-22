امن مراكش يوقف تاجر مخدرات بمحطة القطار

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الفرقة السياحية العاملة بمحطة القطار، صباح هذا اليوم، من رصد شاب من بين حشود المسافرين القادمين متن القطار والمتوجهين نحو محطة الحافلات سوبراتور بعدما ارتابت في أمره.

وقد حاول المشتبه به الفرار لكن يقظة عناصر الشرطة مكنت من إحباط المحاولة، ليتم إخضاع الموقوف لتفتيش قانوني أسفر عن حجز 10 صفائح من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية بحقيبته أفاد في شأنها انه اقتناها بإحدى مدن الشمال وكان ينوي ترويجها بإحدى مدن الجنوب.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحث تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث في أفق الوصول للشركاء المحتملين في سياق نفس القضية.

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