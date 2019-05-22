تيزنيت : مهرجان ” أمزاد للتراث الموسيقي ” يحتفي بآلة الرباب في دورته الأولى

هبة بريس : تيزنيت

تستعد مدينة تيزنيت لاحتضان الدورة الأولى من مهرجان ” أمزاد للتراث الموسيقي”، الذي تنظمه المديرية الإقليمية للثقافة بتيزنيت في الفترة ما بين 26 و29 يونيو المقبل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى.

وتهدف المديرية، من خلاله، ليكون تقليدا ثقافيا لتثمين أحد مظاهر التراث الثقافي اللامادي بالإقليم وبالجهة، عبر إعادة الاعتبار لآلة الرباب الأمازيغية، وفق تصور غايته إعادة استنبات آلة الرباب في البيئة الشعبية الحاضنة لها؛ أي في الفضاءات التقليدية التي يعج بها النسيج العتيق بالمدينة.

وستعرف التظاهرة تكريم بعض رواد وعازفي وصناع هذه الآلة، كما ستعمل على مواكبتهم من أجل هيكلة مهنهم الفنية، وتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم التي يكفلها قانون الفنان. إضافة إلى هذا يصبو هذا المهرجان إلى تعزيز تدريس هذه الآلة في مؤسسات التعليم الموسيقي بالجهة، وتحديدا بالمعهد الموسيقي الحاج بلعيد بتيزنيت، عبر الاستمرار في دعم الأطر المشرفة على تدريسها، وتشجيع المتعلمين لها.

وسيعمل منظمو المهرجان على توثيق وأرشفة الرصيد الفني الأمازيغي لرواد هذا الفن الشعبي، من خلال مشروع “أكادير ن ءمزاد”، باعتباره مخزنا جماعيا لحفظ الذاكرة الثقافية، وسيتضمن برنامج المهرجان جملة من الفقرات؛ كاللقاءات والندوات الفكرية والورشات الإبداعية، والعروض الفنية الموسيقية التي يشارك فيها نخبة من الفنانين المتألقين وطنيا وعالميا.

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