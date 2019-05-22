موظفون بملقحة إدارية بالرباط يستنكرون ”ممارسات شنيعة“ لرئيس مصلحة

هبة بريس - الرباط

استنكر عدد من الموظفين العاملين بالملحقة الإدارية العاشرة أكدال الرباط، ما وصفوه ب ”الممارسات الشنيعة“ التي يمارسها في حقهم رئيس مصلحة الحالة المدنية بهذه الملحقة، مطالبين رئيسة مقاطعة أكدال الرباط بالتدخل لوضع حد لهذه التصرفات.

وجاء في التظلم الموقع من قبل الموظفين والذي تتوفر جريدة ”هبة بريس“ على نسخة منه، بأن الممارسات وتصرفات رئيس مصلحة الحالة المدينة، تتجلى في مجموعة من الأمور، من بينها عدم احترام الموظفين وإهانتهم أمام المواطنين واستعمال أسلوب التعسف والضغط على نفسياتهم، مع القيام بافتعال وخلق الفتنة بينهم .

وأضاف التظلم ذاته، بقيام المعني بالأمر بتحريض المواطنين بتقديم شكايات زائفة ضد الموظفين، وقضاء مصالح معارفه دون اللجوء للطابور، والشجار مع الموظفين والمواطنين مع استعمال أسلوب الهيمنة، وعدم عقد أي اجتماع مع الموظفين منذ توليه رئاسة المصلحة سنة 2010، وعدم الاعتراف بمجهوداتهم دون مراعاة لما يبذلونه من تضحيات، مع تقديم الأوامر لهم بتمرير وثائق غير قانونية، على حد تعبير التظلم.

هذا وشدد الموظفون على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة، لوضع حد لهذا الوضع والعمل على تجوبد عمل الإدارة لخدمة المواطنين وقضاء مصالحهم الإدارية على حد سواء.

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