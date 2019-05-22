برلماني يطالب بتعويض المختطفين من الصحراء في سنوات السبعينات

هبة بريس ـ الرباط

ساءل النائب البرلماني عبد الودود خربوش الحكومة في ملفات تعويض المختطفين من مدن مغربية صحراوية خلال سنوات السبعينات، نتيجة ما اعتبرها المسؤولية التقصيرية.

وقال خربوش إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات موضوع مؤلم، على اعتبار حالات الاختطاف القسري والتعذيب والوفاة وقتل المواطنين الصحراويين المغاربة في معتقل الرشيد الرهيب في المخيمات.

وطالب النائب البرلماني الحكومة بالترافع من أجل هذه الحالات أمام المنتظم الدولي والمجالس العالمية لحقوق الإنسان.

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