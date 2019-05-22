“البام” و “الاستقلال” … اجماع حول ضعف حصيلة حكومة العثماني

هبة بريس ـ الرباط

عدد نور الدين مضيان رئيس الفريق “الاستقلالي” بمجلس النواب، نقط ضعف حصيلة الحكومة مشيرا أن الثقة اهتزت في الحكومة من قبل شرائح واسعة من المجتمع المغربي، فالشباب يائس، والأجراء والشغيلة تنتظر، ساكنة العالم القروي، وكل هذا الشعب ينتظر ـ يقو مضيان ـ

واضاف الاخير إن “بناء الأوطان لا يستقيم وخطاب التيئيس والعدمية ولا خطاب ذر الرماد في العيون وخطاب “العام زين”، بل بالتشخيص الموضوعي الصادق والجريء الذي ينتصر لمصلحة الوطن ويقدم اقتراحات لتجاوز الأعطاب”.

وأضاف في مداخلة له في مناقشة حصيلة الحكومة، اليوم الأربعاء “الحصيلة المرحلية التي تقدم به رئيس الحكومة طيلة ساعتين أمام البرلمان، لم تتعدى أسوار المؤسسة التشريعية، ولا يمكن أن تكون حصيلة مشرفة محفزة ترسم رؤيا استراتيجية محفزة تحمل بين طياتها تدابير تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وتعيد تحديد الأولويات، وتحمل نفسا سياسيا لمواجهة التحديات”.

وأكد مضيان أن الحصيلة التي تقدم بها العثماني هي تقرير قطاعي تركيبي يفتقد للمسة السياسية، والالتقائية في التخطيط وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما رسخ بكل اسف منطق أن هناك حكومات داخل الحكومة.

بدوره أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأن الحصيلة المرحلية التي قدمها رئيس الحكومة خلال نصف ولايته، كانت حصيلة هزيلة، ومجرد “حصيلة تصريف الأعمال” تميزت بمواصلة عمل الحكومة السابقة في الإجهاز على الطبقة الوسطى وتأجيل حلم إقامة العدالة الاجتماعية والمجالية وضرب الأمل في الغد الأفضل، ما يهدد منظومة السلم الاجتماعي ببلادنا.

وقال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مداخلة ألقاها بإسم الفريق النيابي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، التي عقدت صباح اليوم الأربعاء 22 ماي 2019، بمجلس النواب، (قال مخاطبا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة) “إستمعنا لعرض الحصيلة المرحلية بإمعان، ودرسناها بموضوعية، كمعارضة بناءة ومسؤولة، على ضوء ما سميتموه البرنامج الحكومي ونسميه نحن “وثيقة النوايا الطيبة” والبرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة”، وأضاف ” لقد تبين لنا أن الواقع الملموس لا يزكي خطابكم المتفائل مهما تسلحتم بلغة الأرقام، ومهما عبرتم عنه من ارتياح، لأن أخطاء الحكومة تعد بالجملة وتواصلها ضعيف جدا، فالضبابية والانتظارية هما سيدا الميدان، والحكومة لا تتوفر على مشاريع كبرى مؤطرة تزيل الضبابية وتطرد الانتظارية، وثقة الشعب فيها انتهت”.

وسجل رئيس الفريق البرلماني بذات المداخلة، عدم أخذ الحكومة في قراراتها السياقات الداخلية والدولية والجهوية بما تتطلبه تحديات المرحلة، من تقييم التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي وخاصة على المستوى الديموغرافي والتواصلي، وتقييم ورصد التطورات المتلاحقة حول بلدنا، واستخلاص أهم الدروس من الموجة الأولى لتداعيات “الربيع العربي”، محذرا في نفس الوقت، من التطورات الجيوستراتيجية العالمية والجهوية التي تؤشر على وجود مخططات جهنمية للقوى النافذة في العالم تسعى بشكل مكشوف وعنيف لفرض نظام عالمي جديد يكرس سيطرتها و يعزز مصالحها.

ويرى رئيس الفريق النيابي للبام بأن انطلاق موجة جديدة من احتجاجات “الربيع العربي” بدأت تمس دول الجوار، بما فيها الجوار المباشر لبلدنا، التي بدأت تتسع وتتجذر، وترفض الحلول الوسطى، في سياق مطبوع بغياب مشاريع سياسية كبرى رائدة، بديلة و قادرة على تأطير الاحتجاجات وتوجيهها نحو الخيارات الإصلاحية المنشودة.

وينضاف إلى ذلك حسب محمد أبودرار، أن قيادات “المشروع الإرهابي العالمي” بدأت تتجمع وتستقر في إفريقيا وفي منطقة الصحراء الكبرى بعد أن انهزمت في موطنها الأصلي في غرب آسيا والشرق الأوسط، وهو ما سيخلق متاعب وقلاقل جديدة لأمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا التي نحن البلد الوحيد المستقر والصاعد فيها”

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