منظمة اليونسكو تمنح البطاقة الخضراء لجيوبارك مكون ك”ثرات عالمي”

للمرة الثانية على التوالي يحضى المنتزه الجيولوجي مكون بإعتراف منظمة اليونسكو كثرات عالمي للفترة الممتدة بين 2019و2022 هدا التتويج الذي يعتبر تمرة مجهود كبير لفريق العمل التقني والعلمي للمنتزه والدي عمل طيلة تلات سنوات لضمان الاستجابة لكل الشروط المنصوص عليها بكناش التحملات المسطر من طرف الشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية التابع لمنظمة اليونسكو وهو ما جعل منتزه مكون المنتزه الوحيد على الصعيد الإفريقي والعربي الدي يحضى بهذا التتويج العالمي.

و يمتد منتزه جيوبارك مكون على مساحة تقدر ب 5700كلم مربع ويضم 15جماعة ترابية 13 منها بإقليم ازيلال و2 بإقليم بني ملال غني بمواقعه الإيكولوجية و تراته الثقافي والمعماري و تنوعه البيولوجي يضم مجموعة من المواقع المتميزة كمقعر ايت عتاب وشلالات اوزود والقنطرة الطبيعية امي نفري بدمنات وخوانق تاغيا وكاتدرائية مستفران بإمي نوارك وزاوية احنصال والهضبة السعيدة لايت بوكماز و المنحوتات الصخرية بتزي نترغيست وبحيرة بين الويدان واتار الديناصورات بإيواريدن وإباقلاون وكدا الإمكانيات الهائلة لممارسة الرياضات الجبلية و السياحة الإيكولوجية و المستدامة.

وقد عمل مجلس الجهة بشراكة مع المجلس الإقليمي لازيلال ومجموعة الجماعات الاطلسين الكبير والمتوسط على تأهيل المواقع السياحية بالمنتزه من خلال فتح العديد من المسالك الجبلية ودعم الجمعيات المحلية وعقد شراكات لتأهيل القطاع التعاوني ودعم المنتجات المجالية واحدات متحف جيولوجي بأزيلال والعمل على إعداد منتزه دينوبارك بأوزود .

و قد تزامن هدا التتويج مع مصادقة الاتحاد الأوربي على مشروع شراكة مع مجلس الجهة لتمويل مشروع دعم التعاونيات لإنتاج الأجبان بمجال المنتزه على أن تستمر جهود الجهة لتأهيل باقي الفضاءات ومواكبة أرباب المأوي الجبلية وإعادة فتح مركز تابانت لتكوين المرشدين السياحيين في المهن الجبلية وتعزيز آليات الإرشاد والتوجيه السياحي من خلال تفعيل دار الجبل واحدات منصة لتتمين المنتجات المجالية خاصة الزعفران والعسل والجوز وزيت الزيتون والاجبان وجعلها في مستوى الاعتراف العالمي بمنتزه جيوبارك كثرات إنساني عالمي.

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