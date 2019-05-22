الوالي قسي لحلو يترأس حفل فطور التسامح مع الطائفة اليهودية‎

ضاهر محمد؛ مراكش

أشرف مساء يوم امس الثلاثاء كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي بحضور السيد أحمد أخشيشن رئيس مجلس الجهة والعديد من المسؤولين حفل فطور التسامح الذي نظمته الطائفة اليهودية بمراكش.

ويندرج هذا الحفل المنظم من طرف الطائفة اليهودية بشراكة مع جمعيات وطنية ومحلية تحت شعار “الدبلوماسية الروحية في ظل إمارة المؤمنين” في إطار المبادرات المماثلة التي تنظمها الطائفة مع شركائها لترسيخ قيم الإخاء والتسامح وفضيلة التعايش تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وقد تميز هذا الحفل بقراءة الفاتحة وتحية العلم الوطني تلتها كلمة ألقاها الدكتور أحمد أيت لمقدم حول التسامح والتعايش.

وبعد صلاة المغرب تم تكريم كل من السيد جاكي كادوش رئيس الطائفة اليهودية بمراكش ونائبه السيد هنري أسولين عرفانا لكل ما يقومان به خدمة لمبادئ التعايش وتأصيل أخلاق التسامح والمواطنة علاوة على تكريم الضيوف الحاضرين.

وفي ختام هذا الحفل تليت برقية الولاء والإخلاص المرفوعة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

للإشارة فقد حضر هذا الحفل الرائع الغني بالدلالات إلى جانب الوالي رئيس الجهة الكاتب العام للولاية ووالي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي وممثل الحامية العسكرية والقائد الجهوي للقوات المساعدة والقائد الجهوي للوقاية المدنية وممثلا مجلس العمالة والمجلس الجماعي لمراكش والمندوب الجهوي للأوقاف والشؤون الإسلامية وممثل المجلس العلمي.

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