ليلة بيضاء لجماهير الوداد من أجل الحصول على تذاكر النهائي

نُشر بتاريخ :  2019-05-22 - 13:39
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هبة سبور

قضت الجماهير الودادية أمس الثلاثاء ليلة بيضاء في العراء بالقرب من ملعب بنجلون من أجل التمكن من الفوز بتذكرة نهائي دوري الأبطال والذي سيجمع الوداد بالترجي التونسي قي قمة عربية ساخنة .

وتقاطرت الآلاف من الجماهير الودادية على نقط بيع تذاكر هذه المباراة , حيث فضلت استغلال هذا الجو الرمضاني للمبيت قرب الملعب وتأديت صلاة الفجر جماعة .

يذكر أن بيع تذاكر هذه المواجهة حدد في 5 نقاط للبيع وهي

مركب الحاج محمد بن جلون
مركب الصخور السوداء
ملعب التسيما
ملعب الأب جيكو

أما أثمنة التذاكر فحددت:

الفئة 3 : 30 درهم
الفئة 2 : 50 درهم
الفئة 1 : 100 درهم

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