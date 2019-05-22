الملك: متمنياتنا للشعب اليمني الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ونماء

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية اليمنية، السيد عبد ربه منصور هادي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس اليمني عن أحر التهاني وأزكى المتمنيات بسابغ الصحة والهناء، وللشعب اليمني الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ونماء، في ظل السلم والأمن والاستقرار.

وأكد جلالته للرئيس هادي أيضا حرصه على مواصلة العمل سويا معه من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر، والتضامن الفاعل القائمة بين البلدين، وذلك انطلاقا مما يربط الشعبين المغربي واليمني من أواصر الأخوة المتينة.

ومما جاء في هذه البرقية “كما أجدد لكم الإعراب عن تضامن المملكة المغربية المطلق مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي يصون وحدة اليمن الترابية، ويحقق ما يتطلع إليه الشعب اليمني من تنمية شاملة”.

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