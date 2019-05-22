خسائر مادية وإصابة جسمانية .. تخريب حافلة بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

تدخلت، أمس الثلاثاء، المصالح الشرطية بالجديدة على إثر اعتداء شنيع استهدف مجددا حافلة للنقل الحضري بعاصمة دكالة.

وحسب مسؤول من شركة “الحافلة”، فإن شجارا نشب، زوال أمس الثلاثاء، في حدود الساعة الثالثة والنصف، داخل حافلة للنقل الحضري، على الطريق المؤدية جنوبا من الجديدة إلى مدارة “المصور راسو”. حيث عمد أحد طرفاي النزاع، بمجرد أن ترجل من على متن الحافلة، قبالة الحي الصناعي، إلى الاعتداء عليها برشق زجاجتها الكبيرة من الجهة اليمنى بالحجارة، ما تسبب في تهشيمها، وفي إصابة طفلة صغيرة كانت برفقة والدتها. الأمر الذي استدعى انتداب سيارة إسعاف نقلت الضحية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، حيث تلقت العلاجات اللازمة.

هذا، وكان تدخل الشرطة ممثلة في الدائرة الأمنية الثالثة، صاحبة الاختصاص الترابي، بعد أن تبخر الفاعل في الطبيعة، في أعقاب فعلته الإجرامية التي خلقت حالة هلع لدى الركاب وسائق الحافلة.

هذا الاعتداء يندرج بالمناسبة في إطار سلسلة ومسلسل الاعتداءات التخريبية التي تستهدف أسطول حافلات النقل الحضري بالجديدة، وكذا، على المستخدمين العاملين لديها، والتي لم يسلم منها حتى الركاب.

إلى ذلك، فإن هذا الوضع المقلق قد أصبح يعرض سلامة الركاب للخطر، ويكبد شركة “الطوبيس” خسائر مادية جسيمة. ما يستدعي تدخلا وحماية ناجعين من قبل الدوريات الأمنية، التي من مهامها استتباب الأمن والنظام العام، وتكريس مفهوم “الشرطة في خدمة المواطن”، وترجمته عمليا على أرض الواقع.

وفي تعقيب على نجاعة التدخلات الأمنية، أشاد مسؤول من شركة حافلات النقل الحضري بالدور الفعلي والفعال الذي قامت به المصالح الشرطية بمدينة القنيطرة، في حماية “الطوبيسات” التي كانت مستهدفة بالاعتداءات. ما مكن من التصدي لهذه الظاهرة والحد منها بشكل واضح وملموس.

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