فرنسا.. اتهامات لرئيس مجموعة “بي إن” القطرية بالفساد

هبة بريس - وكالات

اتهمت فرنسا رئيس مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية يوسف العبيدي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك في التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019، وفقا لمصادر قضائية فرنسية، الأربعاء.

وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليون وجهوا اتهامات، إلى العبيدي بـ”الفساد النشط”، فيما اتهم دياك أمس بـ”الفساد السلبي”، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة “لوموند”.

والعبيدي هو أيضا رئيس شبكة “بي إن سبورتس” في فرنسا، ومقرب جدا من رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 الى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.

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