اشتوكة : عمال مطرودين استصدرو 23 حكم قضائي يناشدون تدخل عامل الاقليم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه عدد من العمال المطرودين من شركة ” سيد إليك” الكائنة مقرها بالجماعة الترابية سيدي بيبي، رسالة تدخل إنساني وإجتماعي الى عامل اقليم اشتوكة أيت باها، من أجل مواصلة تنفيذ أحكام قضائية نهائية، لبقعة أرضية صناعية قضت لهم المحكمة بحجزها وذلك بجبر ضررهم من حرمانهم من أجورهم وتعويضهم عن الطرد التعسفي.

وكان العمال عبر دفاعهم، قد استصدروا 23 حكم قضائي نهائي لصالحهم، الى جانب قرار صادر عن رئاسة المحكمة الابتدائية لانزكان تحت عدد 2018/1103/3960، القاضي بحجز البقعة الارضية الصناعية .

وأشار دفاع العمال المطرودين، ان الجماعة الترابية لسيدي بيبي وعن ” حسن نية” قامت بتقديم طلب ايقاف إجراءات السمسرة العلنية مع تسجيل دعوى للاستحقاق الفرعي وتملك القطعة الارضية، علما أن الشركة كانت قد أدت ثمن البقعة كاملا وحازت البقعة في ملكيتها عن طريق شراءها من شركة عقارية .

ويطالب العارضين من عامل اقليم اشتوكة، الاذن بمواصلة نتفيذهم على القطعة الارضية التي في ملكية الشركة ” المفلسة”، وحث الجماعة الترابية لسيدي بيبي على اتخاذ ما يلزم لمواصلة إجراءات البيع العلني، من أجل ان يرسو على شركة جديدة تستطيع رفع حالة ” البلوكاج” الناتجة عن افلاس الشركة الاصلية وتضرر عمالها، بهدف تعويضها في كافة حقوقها والتزاماتها.

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