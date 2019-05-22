زلزال يضرب منطقة شمالي هولندا

هبة بريس - وكالات

قال معهد رصد الزلازل في هولندا، الأربعاء، إن زلزالا بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختير، هز منطقة غرونينغن شمالي هولندا، التي تضم واحدا من أكبر حقول الغاز الطبيعي في أوروبا.

وأدى التنقيب عن الغاز على مدى عقود، إلى عشرات من الهزات الصغيرة كل عام في غرونينغن، مما ألحق أضرارا بآلاف المنازل، وأثار غضبا بين السكان، ودفع السلطات إلى فرض قيود على هذه الأنشطة.

ويعد الزلزال الذي هز المنطقة، واحدا من أعنف الزلازل التي شهدتها، وإن لم ترد بعد أنباء عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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