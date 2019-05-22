إدارة الرجاء تراسل الجامعة بسب تخوفها من جماهير الوداد

هبة سبور – شفيق عنوري

راسلت إدارة الرجاء الرياضي، الجامعة الملكية المغربية، من تغيير موعد مباراة فريق الأمل، ضد أكاديمية محمد السادس، في نصف نهائي البطولة، والمقررة إجراؤها بالرباط، يوم الجمعة المقبل، بداية من الساعة العاشرة ليلا، وذلك بسبب تزامنها مع توقيت ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي مراسلة إدارة “النسور” تخوفا من أي مشاكل محتملة، مع جماهير الوداد، التي ستسافر بالآلاف صوب الرباط، لمشاهدة مباراة فريقها “الأحمر” ضد الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورفض النادي البيضاوي السفر إلى الرباط لمواجهة أكاديمية محمد السادس، في الموعد المحدد، مطالبين بإجراء تعديل على موعد المقابلة.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين أمل الرجاء وأكاديمية محمد السادس، والتي جرت على أرضية ملعب “الوازيس” انتهت بفوز “الخضر” بهدف نظيف.

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