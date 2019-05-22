نصبوا على سيدة ب”السماوي” .. توقيف 3 أشخاص ضمنهم امرأة بتيفلت

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية پمدينة تيفلت، من ايقاف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة وهم من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بما يسمى بالسماوي في حين لازال البحث جاريا من أجل إيقاف شخص آخر.

وتم توقيف المعنيين بالانر، بعد ان تقدمت سيدة بشكاية لمصلحة الشرطة القضائية بتيفلت خلال شهر ابريل الماضي تفيد بتعرضها لعملية نصب من طرف مجموعة من الأشخاص كانو على متن سيارة، حيث قامت عناصر الشرطة بتحرياتها وابحاثها الميدانية والتقنية لتتمكن من التعرف على هوية المعنيين بالأمر وذلك انطلاقا من ارقام السيارة التي تم كراؤها من وكالة لكراء السيارات بسلا.

وبتنسيق مع عناصر الشرطة بمدينة سلا تم ايقاف المعنيين بالأمر.

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