إسبانيا تحافظ على مكانتها كأول شريك تجاري للمغرب

هبة بريس

أكدت بيانات لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوربي ( أوروستات ) أن إسبانيا حافظت على موقعها كأول شريك تجاري للمغرب خلال الشطر الأول من عام 2019 سواء من حيث الصادرات أو الواردات .

وقد حافظت الدولة الأيبيرية في عام 2018 على مكانتها كأول شريك تجاري للمغرب خلال عام 2018 وذلك للسنة السابعة على التوالي .

وحسب تقرير لمكتب الإحصاء الأوربي نشرت مضامينه وسائل الإعلام الإسبانية فإن قيمة الصادرات الإسبانية نحو المغرب قد بلغت إلى حدود نهاية شهر مارس الماضي ما مجموعه 2 مليار و 91 مليون أورو مسجلة بذلك تراجعا قدرت نسبته ب 28 ر 1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 مشيرة إلى أن المملكة شكلت خلال نفس الفترة الوجهة الثامنة في العالم للصادرات الإسبانية والوجهة الثانية من خارج الاتحاد الأوربي .

وبذلك تكون إسبانيا قد حافظت على موقعها كأول مورد للمغرب من خلال استحواذها على نسبة 5 ر 33 في المائة من إجمالي الصادرات الأوربية الموجهة إلى المملكة خلال الشطر الأول من عام 2019 متقدمة على فرنسا ( 6 ر 21 في المائة ) وألمانيا ( 9 ر 8 في المائة ) وإيطاليا ( 8 في المائة ) ثم هولندا ( 1 ر 5 في المائة ) .

من جانبها بلغت قيمة واردات إسبانيا من المنتجات المغربية خلال الشطر الأول من العام الجاري ما مجموعه 1841 مليون أورو مسجلة بذلك زيادة قدرت نسبتها ب 95 ر 7 في المائة على أساس سنوي .

كما جاءت إسبانيا كأول زبون للمغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 حيث استحوذت على نسبة 1 ر 41 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوربي من المغرب وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 ر 7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية متبوعة بفرنسا ( 3 ر 29 في المائة ) ثم إيطاليا ( 1 ر 6 في المائة ) وألمانيا ( 1 ر 6 في المائة ) والمملكة المتحدة ( 7 ر 4 في المائة ) .

ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد الشركات الإسبانية المصدرة للسلع إلى المغرب 10 آلاف و 983 وحدة صناعية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 بزيادة بلغت 2 ر 11 في المائة على أساس سنوي مشيرة إلى أن 5230 من هذه الشركات هي من الوحدات الصناعية المنتظمة في مجال التصدير اتجاه المملكة ( زائد 3 ر 9 في المائة ) .

وحسب ذات المصدر فإن صادرات الاتحاد الأوربي اتجاه المغرب سجلت بدورها خلال نفس الفترة زيادة بلغت نسبتها 55 ر 4 في المائة على أساس سنوي مما جعل المملكة تحتل الرتبة 38 ضمن أكبر زبناء الاتحاد الأوربي بينما ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات الأوربية من نسبة 4 ر 0 في المائة في عام 2018 إلى 5 ر 0 في المائة خلال الشطر الأول من السنة الجارية .

وبخصوص واردات الاتحاد الأوربي من المغرب فقد ارتفعت بنسبة 4 ر 6 في المائة بين شهري يناير ومارس مما جعل المملكة تحتل الرتبة 47 في المائة من حيث الموردين اتجاه الاتحاد الأوربي .

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