قبلة الممثلتين نسرين الراضي ولبنى أزبال تخلقان الجدل في “كان”

القسم الفني هبة بريس

خلقت الممثلتان المغربيتان نسرين الراضي ولبنى أزبال جدلا كبيرا، بظهورهما يتبادلان القبل، أمام عدسات المصورين بمهرجان “كان” السينمائي في نسخته 72.

هذا السلوك النشاز الذي ينم عن لغط فني خارج السياق وليس له مايبرره سوى محاولة خلق الجدل و البوز بعيدا عن السينما الحقيقية والفن النبيل الذي ينهل من عبق الجمال والقيم النبيلة…

ونشرت وسائل الإعلام المتتبعة لمهرجان “كان” السينمائي، صورا للفنانتين المغربيتين، اللواتي قبلتا بعضهما البعض بعد تجاوزهما البحر الابيض المتوسط قياسا على تجاوزهما للخطوط الحمراء وتوثيقا للتاريخ الفني الذي سيتجاوزها جهلا بلا شك

وتحضر الراضي إلى جانب أبطال فيلم “آدم” لمخرجته مريم توزاني زوجة المنتج والمخرج نبيل عيوش، ويتناول الفيلم قضية الأمهات العازبات بالمغرب.

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