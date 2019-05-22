قتلى وجرحى بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا

هبة بريس - وكالات

قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الأربعاء، إن ستة لقوا مصرعهم، وأصيب 200 آخرون في اضطرابات بالعاصمة، بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

وأوضح الحاكم أنيس باسويدان لتلفزيون (تي.في وان) أنه “حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب نقلوا إلى خمسة مستشفيات”.

وأضاف أن “عدد القتلى ستة”، موضحا أن المستشفيات تجري تشريحا للجثث لتحديد سبب الوفاة.

واشتخدمت الشرطة الإندونيسية الغاز المسيل للدموع، الثلاثاء، لتفريق محتجين في وسط جاكرتا، بعد تجمع حاشد، عقب النتائج الرسمية.

وأكدت المفوضية العامة للانتخابات صحة الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي، وأفادت بحصول ويدودو على 55.5 في المئة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل، مقارنة مع 44.5 في المئة حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو.

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