سقوط أربعة قتلى في حادثة سير ضواحي سيدي قاسم

هبة بريس – سيدي قاسم

لقي أربعة أشخاص مصرعهم على الفور، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، وقع ذلك فجر اليوم على مستوى الطريق الإقليمية الرابطة بين سيدي قاسم و جماعة لخنيشات في اتجاه مدينة جرف الملحة.

و وفقا للمعطيات المتوصل بها فإن الحادث الذي ذهب ضحيته أربعة أشخاص كانو على متن سيارة 4*4 قادمة من مدينة سيدي قاسم في اتجاه جرف الملحة، جرى بعدما حاول سائق السيارة تفادي صاحب دراجة نارية من نوع C90 بعدما تفاجأ بخروجها أمام السيارة، ليصطدم بجذع شجرة على متن الرصيف، الأمر الذي عجل بوفاة أربعة منهم على الفور.

و فور علمها بالحادث هرعت عناصر الدرك الملكي، و أعوان السلطة و سيارات الإسعاف لعين المكان، حيث جرى نقل الضحايا لمستودع الأموات، فيما تم نقل المصاب لتلقي العلاجات الأولية بالمستشفى الإقليمي بمدينة سيدي قاسم، في الوقت الذي باشرت فيه عناصر الدرك الملكي تحرير محضر معاينة يتضمن ملابسات و وقائع الحادثة.

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