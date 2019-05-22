فاس عند ملتقى الثقافات” شعار المهرجان الدولي للموسيقى الروحية لهاته السنة

ربيع بلهواري _ هبة بريس

تستضيف مدينة فاس، في الفترة الممتدة ما بين 14 و22 من يونيو المقبل، الدورة ال 25 لمهرجان فاس للموسيقى الروحية العالمية العريقة، تحت شعار “فاس عند ملتقى الثقافات” وهي دورة يراهن عليها بالتميز الابداعي والاشعاع الذي ستضيفه فرق موسيقية عالمية بتلاوين مختلفة لثلاثون بلدا.

ويتوقع حسب بلاغ لمؤسسة روح فاس، المنظمة ان تشارك فرق فنية ذات صيت عالمي من قبيل أوركيسترا الشباب العالمية (وورلد يوث أوركيسترا) رمز السلام والحوار مع المجموعة الأندلسية لفاس وسامي يوسف أحد كبار المنشدين الصوفيين، كما تنظم ليلة الفامينكو الكبرى مع خوصي ميرصي وكوماتينو ومارسيل خليفة بالإضافة الى أغاني ورقصات عريقة تؤديها نساء من كوبا.

وتتضمن برمجة هذه الدورة من المهرجان تقديم ومضات ثراتية لفن الموشحات من حلب وإنشادات صوفية من فارس وكارلوس مونيز والمجموعة التقليدية لوجدة اسبانيا المغرب، فيما سيعرف حفل الافتتاح لوحات موسيقية مبتكرة تحمل عنوان “فاس ذاكرة المسقبل”.

وتصب مختلف هذه الانشطة في تثمين حوار الثقافات والأديان، والتعريف التقافي بقيم المغرب التي يتميز بالانفتاح وروح التسامح، وثراء تراثه اللا مادي.

كما أشارت المؤسسة إلى أن منظمة العلوم والتربية والثقافة (اليونسكو) أبرمت في العام 2018 شراكة رسمية مع مؤسسة روح فاس، التي تم اعتمادها بالإجماع من قبل لجنتها التنفيذية، ويرجع ذلك لروح فاس المتقدة التي تمزج بين عراقة التقاليد المختلفة، وكونها ايضا بوثقة لانصهار تاريخ المغرب بكامل روافده الثقافية الاصيلة.

هذه الروح المنبعثة بتجليات تنويرية عالمة تعرف توهجا متواصلا بفعل الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس التي ما فتأ يوليها لمدينة فاس.

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