وزارة امزازي تعلن تغيير موعد إجراء اختبارات الامتحان الجهوي الموحد

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، عن تغيير موعد إجراء اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا والامتحان الجهوي للأحرار دورة 2019

وقالت الوزارة عبر بلاغ صحفي، توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، على أنها تنهي إلى علم عموم المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا وكذا الامتحان الجهوي للأحرار دورة 2019 المقرر يومي 7 و8 يونيو 2019، أنه نظرا لاحتمال حلول أول أيام عيد الفطر يوم الخميس 6 يونيو 2019، فقد تقرر برمجة إجراء اختبارات هاذين الامتحانين الجهويين يومي السبت 8 يونيو والاثنين 10 يونيو 2019، وذلك ضمانا لاجتياز كل المترشحين والمترشحين لهاذا الاستحقاق الهام في ظروف جيدة.

ودعت الوزارة كافة المترشحات والمترشحين إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيير الذي سيطرأ على توقيت المملكة المعتمد حاليا، حيث ستتم في الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 9 يونيو 2019 إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، أي التوقيت الرسمي (غرينتش+1) المعتمد بالمملكة.

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