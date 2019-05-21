نجم ريال مدريد يحسم مستقبله بهذا التصريح

هبة بريس ـ رياضة

وضع مدافع فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، الفرنسي رافائيل فاران حداً نهائياً للشائعات التي تحدثت حول رحيله عن الفريق الملكي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاران في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية بلهجة واضحة: “سأستمر في ريال مدريد العام المقبل”، قبل أن يكمل موضحاً: “متأكد من أننا سنسترجع مشاعر قوية”.

وعن الأسبوع الكارثي الذي ودع فيه الملكي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا على يد برشلونة وأياكس أمستردام، قال فاران: “لقد قاتلنا وحاولنا بجد، ولا يمكننا إلقاء اللوم على أي شيء، ولكننا افتقدنا للشرارة في اللحظات الصعبة”.

وشدد المدافع الفرنسي المتوّج مع منتخب بلاده بمونديال روسيا 2018، على أنه لم يكن بمستواه الأمثل، متعهداً للجماهير المدريدية باستعادة “أفضل نسخة منه مرة أخرى”.

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