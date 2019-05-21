بنكيران : من يقول ان الحزب يسير البلاد فهو يكذب على نفسه

هبة بريس ـ الرباط

خرج رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية سابقا، عبد الإله ابن كيران، بتصريحات جديدة بثتها صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إثر لقاء جمعه بعدد من أعضاء شبيبة حزبه في الرباط مؤخرا.

وقال عبد الإله بنكيران، إن الحزب الذي ينتمي إليه، والذي يقود الأغلبية ليس سوى حزب يسير الحكومة وليس البلاد.

ومضى يقول، “إن من يقول الحزب يسير البلاد فهو يكذب على نفسه لأن الملك هو من يحكم البلاد ويقودها والحكومة تشتغل تحت إمرته، فهو ملك البلاد حسب الدستور، وأمير المؤمنين، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية”.

واستطرد “لسنا زعماء بلا حدود؛ فالملك هو الذي يسير البلاد، والحكومة تحت رئاسة الملك، فهو رئيس مجلس الوزراء”.

واعتبر أن “الذي يريد أن يدخل السياسة ويريد أن يكون وزيرا أو سفيرا، يجب أن يدور في باله أن للسياسة وجه آخر، وفي بعض المرات يكون فيها حتى القتل، وهذه هي السياسة”.

واسترسل ابن كيران بالحديث ” إن العدالة والتنمية حزب سياسي ينظمه القانون والعرف السياسي الكوني والوطني، وليس حزبا دينيا مثل حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان اللتان تعتبران هيئات دينية”.

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