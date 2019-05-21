زوج يقتل زوجته ويصيبه ابنته اصابات خطير ضواحي قلعة السراغنة

ضاهر محمد ـ هبة بريس

شهد دوار اولاد غانم بجماعة تاوزينت قيادة الرافعية اقليم قلعة السراغنة صباح اليوم الثلاتاء 21/05/2019 جريمة قتل بشعة بطلها شخص اربعيني مهاجر بالديار الايطاليا،

و أقدم الزوج على تصفية زوجته واصابة ابنته بجروح خطيرة على مستوى الراس وكافة الجسم نقلت على اثرها الى مستشفى السلامة بقسم العناية المركزة.

وكشفت مصادر محلية لهبة بريس، أن الزوجان يعيشان خلافات عائلية كانت سببا في ارتكاب الزوج للجريمة صباح اليوم.

وفور علمها بالخبر هرعت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي إلى مسرح الجريمة، لفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، كما تم توقيف الزوج ووضعه تحت الحراسة النظرية طبقا لتعليمات الوكيل العام باستئنافية مراكش.

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